Responsive Design: neue Flexibilität bei inFranken.de

Mehr als ein Facelift: inFranken.de geht als moderneres, nutzerfreundlicheres Portal online.Das Design der Homepage sowie der mobilen Website wurde überarbeitet und responsiv gestaltet. Doch was heißt das genau?Das Wort "responsive" bedeutet "reagierend". Die Website reagiert somit ab sofort auf Ihr verwendetes Endgerät. Das heißt, das Layout des Newsportals ist so flexibel gestaltet, dass es sich automatisch an die Größe Ihres Bildschirms anpasst.Alle Funktionen und Inhalte, die inFranken.de zur Verfügung stellt, sind auch auf den mobilen Endgeräten uneingeschränkt nutzbar. Egal ob Sie gerade am Smartphone, Tablet oder Desktop-PC lesen - Sie erhalten immer alle Inhalte passend für Ihr Gerät aufbereitet. Somit finden Sie sich einfacher zurecht und sind noch schneller informiert.Ob morgens im Büro am Computer, in der Mittagspause am Smartphone oder am Abend mit dem Tablet auf der Couch. Unsere Leser greifen mit verschiedensten Endgeräten auf unser Portal zu. Vor allem aber wird der Anteil unserer mobilen Nutzer immer größer. Da dieser aktuell bereits bei über 60 Prozent liegt und weiter wächst, war eine einheitliche, optimierte Ausspielung unserer Inhalte auf allen Kanälen - eben responsives Design - für inFranken.de unumgänglich.Die wichtigsten Neuerungen unseres Portals werden hier erklärt.