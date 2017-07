Rauch über Hallstadt - Feuer in Baumarkt ausbgebrochen

Am Mittwochmorgen ziehen dunkle Rauchschwaden über Hallstadt. Ersten Erkenntnissen nach ist es in einem Baumarkt in Hallstadt zu einem Brand gekommen.



Wie die Polizei auf Nachfrage von inFranken.de erklärt, haben Mitarbeiter eines Baumarktes am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr beim Öffnen der Türen einen völlig verrauchten Raum vorgefunden.



Die Mitarbeiter riefen die Feuerwehr. Eine über dem Baumarkt befindliche Wohnung musste evakuiert werden. Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt.



Gegen 9.45 Uhr hatten die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Scheinbar war das Feuer in einem Lagerraum des Baumarktes entstanden. Über Ursache des Brandes und Schadenshöhe wurde zunächst nichts bekannt.