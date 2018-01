Rattelsdorf wächst

Einstimmig verabschiedete der Marktgemeinderat den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan "Gartenstraße Ost" in Rattelsdorf. Auf einer Fläche von rund 7400 Quadratmetern können zwölf Baurechte verwirklicht werden.



"Während der öffentlichen Auslegung kamen keine Einwendungen von den Bürgern", erklärte Diplom-Geograf Kai Kutzner von der Planungsgruppe Strunz. Auch die Behörden und Träger öffentlicher Belange hatten keine größeren Einwendungen. Hier wurden die entsprechenden Beschlüsse gefasst.



Bürgermeister Bruno Kellner (VU) informierte, dass es für dieses Baugebiet sehr viele Interessenten gebe. Positiv wirke sich bei der Nachfrage vor allem von jungen Familien die gute Infrastruktur mit dem geplanten Ärztehaus und den guten Kinderbetreuungseinrichtungen aus. In einer der nächsten Sitzungen müssten die Modalitäten beschlossen werden, nach welchen Kriterien die Vergabe der Bauplätze erfolgen solle.



In diesem Zusammenhang sagte der Bürgermeister auf Nachfrage, dass der Bebauungsplan "Am Ruhstein Süd" in Ebing weiter verfolgt werde. Hier müssten noch Bodenschürfungen durchgeführt werden.



Ebenfalls zwölf Baurechte sollen beim Bebauungsplan "Medlitz Nordost" entstehen. Hier stellte Kai Kutzner den Entwurf des Bebauungsplans vor. Durch die Ausweisung wird der Straßendorfcharakter fortgesetzt. Der einstimmige Beschluss des Gremiums ist die Grundlage für das weitere Verfahren.



Der Entwurf wird öffentlich ausgelegt und parallel werden die Behörden und die Träger öffentlicher Belange beteiligt. Hier gebe es auch schon einen bauwilligen Interessenten, bemerkte der Bürgermeister.



Im Gemeindeteil Medlitz soll die Schule zum Bürgerhaus umgebaut werden. Nach der positiven Förderzusage im Rahmen des Eler-Förderprogramms für Dorferneuerungs- und Infrastrukturprojekte sollen jetzt die Sanierung und der Umbau durchgeführt werden. Bei Baunettokosten von gut 615 000 Euro beläuft sich die Förderung auf rund 310 000 Euro. Kellner betonte, dass dieses Projekt bei bayernweit 200 Förderanträgen und 46 bewilligten Projekten auf Platz 1 gestanden habe. Nachdem der bewilligte Bauantrag vorliegt, kann jetzt mit Zustimmung der Marktgemeinderäte das Bauvorhaben in Angriff genommen werden.



Ein weiteres Thema war die Bündelausschreibung für die kommunale Strombeschaffung in den Jahren 2020 bis 2022. Aufgrund sehr guter Erfahrungen wurde die Firma Kubus erneut beauftragt. 100 Prozent Ökostrom bezieht die Marktgemeinde schon seit längerer Zeit.

Nachdem der Marktgemeinderat die Änderung der Straßennamen beschlossen hatte, fehlte nur noch die Änderung der Schulstraße in Ebing. Die Marktgemeinderäte der Ebinger Liste legten nach der Befragung der Bürger in der Schulstraße eine Unterschriftenliste vor, mit der der sich die überwiegende Mehrheit für eine Änderung in "Alte Schulstraße" aussprach. Das Gremium fand die Vorgehensweise sehr gut und stimmte geschlossen zu. Bis Anfang Juli solle die Änderung der Straßennamen umgesetzt sein, erläuterte Kellner.



In Ebing befindet sich auch der Campingplatz. Während der ICE-Baumaßnahme hatte die Gemeinde den Campern einen Gebührenabschlag gewährt. Jetzt müssen wieder die vollen Gebühren gezahlt werden, außerdem wurde eine kleinere Gebührenanpassung bei den Zelten beschlossen.



Der Antrag der Freiwilligen Feuerwehr Ebing auf Ersatzbeschaffung des LF8/8 wird den Feuerwehrführungskräften zur Beurteilung vorgelegt.