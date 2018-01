Randale gegen Autos und Polizisten: Abend endet für Mann aus Kreis Bamberg hinter Gittern

In der Haftzelle endete der Samstagabend für einen 28-Jährigen, wie die Polizei mitteilt. Gegen 22 Uhr randalierte der stark alkoholisierte Mann in der Lichtenfelser Straße in Hallstadt und zerschlug eine Bierflasche an einem Fahrzeug.Anwesende Freunde konnten ihn nicht beruhigen und von weiteren Sachbeschädigungen abhalten. Ein geparktes Auto beschädigte er laut Polizei anschließend mit Fußtritten am vorderen rechten Kotflügel. Da sich der Betrunkene (2,34 Promille) auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten äußerst aggressiv verhielt, wurde er schließlich in Gewahrsam genommen.