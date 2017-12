Radwegbaustelle Lichteneiche entfällt

Das Wetter macht dem Staatlichen Bauamt einen Strich durch die Rechnung: Mehr als zehn Zentimeter Neuschnee haben den Bauablauf an der aktuellen Radwegbaustelle in Stegaurach durcheinander gebracht, teilt das Bauamt mit. Dort hätte am Montag mit der Asphaltierung begonnen werden sollen. Anschließend sollte die Baufirma mit ihren Maschinen die Sanierung des Radwegs bei Lichteneiche in Angriff nehmen. Durch die Witterungsbedingte Verzögerung könnten dieses Arbeiten möglicherweise nicht mehr bis Mitte Dezember abgeschlossen werden. Darum werde nun mit der Radwegsanierung bei Lichteneiche gewartet, bis die Firmen im kommenden Jahr wieder die Arbeit aufnehmen.