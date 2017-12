Radweg bei Lichteneiche wird saniert

Für Radfahrer und Autofahrer zwischen Memmelsdorf und Bamberg wird es in der kommenden Woche eng. Sie müssen dich dann vom Stadtrand bis Lichteneiche die Straße teilen. Grund ist die Sanierung des 300 Meter langen Radweg-Teilstücks von der Autobahn bis zur Einmündung der Gundelsheimer Straße in Lichteneiche.



Nur vier Tage sollen die Arbeiten dauern. Wenn alles nach Plan läuft, werden am kommenden Dienstag Vorarbeiten ausgeführt. Am Mittwoch soll der alte Belag abgefräst, am Donnerstag die neue Deckschicht aufgebracht und am Freitag Restarbeiten ausgeführt werden, wie Planer Harald Thiele vom Staatlichen Bauamt Bamberg erläutert. Weil bei Dauerregen, starkem Schneefall oder strengem Frost nicht asphaltiert werden kann, sind Verzögerungen allerdings nicht auszuschließen.



Das Bauamt hat sich deshalb einen zeitlichen Rahmen bis zum 15. Dezember gesetzt. "Wir haben die Sanierung bewusst in den Spätherbst gelegt, weil dann weniger Radfahrer unterwegs sind. Die Witterung ist dann eben das Risiko, das man in Kauf nehmen muss", sagt Thiele.



Wenn das Wetter mitspielt, müssen Radfahrer ab Mittwoch, 6. Dezember, zwischen der Straßeneinmündung Lichteneiche und der Querungshilfe auf Höhe der Firma Greiff in der Memmelsdorfer Straße in Bamberg auf die Straße ausweichen. Für den Autoverkehr wird deshalb in dem gesamten Bereich in beiden Richtungen Tempo 30 angeordnet. Busse aus Richtung Memmelsdorf müssen bei Lichteneiche auf der Staatsstraße halten. Bei der Anlieferung des Materials wird diese zudem zeitweise halbseitig gesperrt.



Fußgänger werden auf den Fußweg südlich der Memmelsdorfer Straße über die Autobahn geleitet. Als kombinierter Rad- und Fußweg sei dieser allerdings nicht breit genug, zudem seien die Brückengeländer zu niedrig, erklärt Thiele, warum auch die Radler in Richtung Memmelsdorf auf die Straße müssen.