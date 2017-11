Prozess: Messerangriff in Asylunterkunft in Bamberg?

Was hat sich in der Nacht zum 22. Februar dieses Jahres in einer Bamberger Asylunterkunft wirklich zugetragen? In dieser Nacht soll der Angeklagte A. in das Zimmer seines pakistanischen Landmanns S. gegangen sein und ihn mit einem Küchenmesser angegriffen haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Der Beschuldigte soll S. übel beschimpft und ihm gedroht haben, dass er ihn jetzt abstechen will. Freunde des Geschädigten verhinderten Schlimmeres.



Der 25 Jahre alte Angeklagte muss sich deshalb seit Montag vor dem Landgericht Bamberg wegen versuchten Totschlags und versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten. In der Nacht zum 22. Februar soll der Angeklagte alkoholisiert gewesen sein, möglicherweise so stark, dass er als vermindert schuldfähig gelten könnte. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe.



Der Prozess ist auf drei Verhandlungstage angesetzt.



