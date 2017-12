Prozess in Bamberg: Polizisten mit beiden Händen gewürgt

Der 25-Jährige hat im Frühjahr dieses Jahres bei einem Prozess in Aschaffenburg einen Polizisten mit beiden Händen gewürgt. Einen Tag zuvor war er auf einen Mitgefangenen in der Justizvollzugsanstalt Bamberg mit einem Speisemesser losgegangen.



Das Landgericht Bamberg verurteilte ihn deshalb nun zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und vier Monaten. Im Urteil ist die Gefängnisstrafe und die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt berücksichtigt, die er bereits in Aschaffenburg aufgebrummt bekommen hatte. An dem Tag war auch der Angriff auf den Polizisten erfolgt.