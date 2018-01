Portugiesischer Künstler Rui Chafes stellt in Bamberg aus

Ob "Apoll" von Lüpertz oder "Air-Earth" von Plensa - an vielen Plätzen in Bamberg sind bereits Skulpturen bekannter Künstler zu sehen. Nun sollen weitere dazukommen - zumindest kurzzeitig: Anlässlich des 25-jährigen Weltkulturerbe-Jubiläums in diesem Jahr stellt der Künstler Rui Chafes seine meterhohen Plastiken in der Domstadt aus. Dazu hat der Portugiese am Freitag die Plätze ausgewählt, an denen seine Skulpturen ab dem 12. Mai zu sehen sein werden.



Chafes ist bereits in Bamberg bekannt: Eine Skulptur mit dem Titel "Stärker als der Tod" ist in der Kirche St. Stephan am Stephansberg dauerhaft zu sehen.



Möglich, dass auch eine der im Mai ausgestellten Großplastiken dauerhaft in Bamberg bleiben könnte. So zumindest ist es beinahe schon gute Tradition. Erstmals wurde eine Ausstellung im öffentlichen Raum im Jahr 1998 mit Kunstwerken des Kolumbianers Fernando Botero gezeigt. Die "Liegende mit Frucht" ist seitdem fester Bestandteil des Stadtbilds und im Volksmund besser als "Die Blunzn von Botero" bekannt. Ebenso erhalten geblieben ist das Kunstwerk "Meeting" am Schönleinsplatz von Wang Shugang aus China. Die roten Männer waren Teil der Ausstellung "Circles /Kreise" anlässlich des 20 Weltkulturerbe-Jubiläums im Jahr 2013.