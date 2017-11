Podiumsdiskussion zu Herausforderungen an das moderne City-Management

Der Wirtschaftsbeirat Bayern lädt am Donnerstag, 9. November, ab 18.30 Uhr im Tagungsraum "Stadtbad" des Tourismus- und Kongress-Service (TKS) zu einer Podiumsdiskussion. Thema: "Die Innenstadt ist ein eigenes Shoppingcenter - die Herausforderungen an das moderne City Management". Wer teilnehmen möchte, schreibt bitte eine Mail an info@wbu.de Im Vorfeld der Veranstaltung beantwortet Klaus Stieringer, Stadtmarketing Bamberg, konkrete Fragen zum Thema. Das ausführliche Interview finden Sie hier.