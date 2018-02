Pflegeplatzbörse und Wohnberater kommen

Jeweils einstimmig und geschlossen hat der Kreisausschuss zwei weitere Maßnahmen aus dem Seniorenpolitischen Gesamtkonzept auf den Weg gebracht. Einerseits wird es ab Mai einen Wohnberater geben, der dabei hilft, dass Wohnungen besser an die Bedürfnisse der in ihnen lebenden Senioren angepasst werden können.



Als zweite Maßnahme wir ein Pflegeplatzplattform für die Region Bamberg mit Stadt und Land aufgebaut. Sie soll speziell in Akutsituationen Hilfe bei der Suche, also eine Pflegeplatzbörse bieten. Mehr zu diesen Maßnahmen erfahren Sie im Beitrag im Premiumbereich bei inFranken.de