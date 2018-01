Pankraz Deuber kehrt in die Bamberger CSU-Fraktion zurück

Es ist ein Wechsel, der im politischen Bamberg offenbar wenige überrascht: Pankraz Deuber , Stadtrat von Bambergs unabhängigen Bürgern (BuB), hat am Mittwoch seine Rückkehr in die CSU und ihre Stadtratsfraktion die Fraktion bekannt gegeben. Deuber war viele Jahre lang Mitglied der CSU, ehe er die Partei und die Fraktion 2014 im Vorfeld der Wahl verließ.



Die Mitglieder der Bamberger CSU-Fraktion haben ihm die damaligen Streitigkeiten offenbar nicht nachgetragen. Wie Helmut Müller sagte, habe man Deuber mit offenen Armen aufgenommen. Die Entscheidung in der Fraktionssitzung am Montag fiel einstimmig zugunsten des Aufnahmeantrags von Deuber auf. Die CSU wächst damit auf 13 Sitze.



Deuber will schon in der nächsten Stadtratssitzung wieder in den Reihen der CSU in der Mitte des Sitzungssaals sitzen und mitarbeiten.



