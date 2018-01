P-Seminar-Schüler entwickeln einen ,,Römerkoffer"

Spannendes Wissen von Schülern für Schüler: So lässt sich die Arbeit des Projekt-Seminars ?Römerkoffer? des Franz-Ludwig-Gymnasiums zusammenfassen. Unter der Leitung von Studiendirektor Dietmar Absch hatten 18 Jugendliche Materialien erarbeitet, um Bamberger Grundschülern Grundwissen zum Alltag der Römer nahezubringen. Den Römerkoffer übergaben nun fünf ehemalige Schülerinnen und Schüler im Beisein von Bürgermeister und Bildungsreferent Dr. Christian Lange sowie Schulamtsdirektor Thomas Kohl der Martinschule.

Bürgermeister Dr. Lange zeigte sich bei der Vorstellung begeistert vom Engagement der Schülerinnen und Schüler. ?Ich selbst habe unter anderem Latinistik und Alte Geschichte studiert und finde es toll, dass Lehrkräfte dank Eures Römerkoffers für ihre Klassen einen spannenden Projekttag gestalten können.? Der Römerkoffer sei ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig gemeinsame Projekte von Bamberger Gymnasien und Grundschulen sind.

Der ?Römerkoffer? ist am Ende des eineinhalbjährigen Projekt-Seminars zur Studien- und Berufsorientierung ?eine Schatztruhe geworden, in der unheimlich viel Wissen über das antike Rom drinsteckt?, erklärte Absch die Arbeit der 18 Seminarschüler. Anhand von vier großen Themenbereichen hatten die Gymnasiasten die römische Kultur spielerisch und fachgerecht aufbereitet: Militär und Spiele, Erziehung und Haushalt, Kunst und Architektur sowie Mythen und Götterwelt der Römer. Konkret gingen die Schüler der Frage nach: Wie sah der Alltag eines römischen Legionärs aus? Was wurde damals gegessen und wie lief ein Wagenrennen ab? Und schließlich: Wie sah die Kindheit im alten Rom aus?

Damit das Ergebnis für die späteren Nutzer spannend wird und praxistauglich ist, wurde die Martinschule als Testschule gewonnen. Eine ganze Woche lang hatten die Seminar-Schüler ihre ausgearbeiteten Konzepte ausprobiert und mit den Grundschülern die Antike wieder aufleben lassen. ?Wir haben sehr gerne mitgemacht und freuen uns, den Koffer ganz oft im Unterricht und bei Projekttagen einzusetzen?, bedankte sich Schulleiterin Ulrike Weiß beim Franz-Ludwig-Gymnasium. Schulamtsdirektor Thomas Kohl freute sich besonders über das nachhaltige Ergebnis des P-Seminars und die Offenheit der Martinschule beim Mitmachen.