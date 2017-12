Ostumfahrung Bamberg: Es wird noch einmal spannend im Stadtrat

Es ist die Rückkehr einer längst totgeglaubten Variante für den Bamberger Bahnausbau. Einem Antrag der Stadtratsfraktion der Bamberger Allianz folgend wird in der Sitzung des Stadtrats am Mittwoch, 13. Dezember, über die Aufhebung eines Beschlusses vom 27. April 2016 debattiert.



Damals hatte der Stadtrat mit einer Mehrheit von 26 Stimmen hauptsächlich aus dem Lager von CSU und SPD beschlossen, alle Varianten der Ostumfahrung aus der Auswahl der Bamberger Bahntrassen auszuscheiden.



Doch nun ist alles wieder offen: Die Bamberger Allianz fordert in einem Antrag eine gutachterliche Bewertung einer eingehausten zweigleisigen Ostumfahrung mit und ohne Westanbindung.



Wie auch immer der Beschluss ausfallen wird: Die Ostumfahrung war und ist umstritten. Bereits vor der Sitzung demonstriert deshalb die Kreisvereinigung Bamberg Stadt der Freien Wähler Bayern gemeinsam mit dem Bürgerverein Kramersfeld gegen die neuerliche Aufnahme der Osttrasse in die Auswahlverfahren. Warum die alte Bahnsinn-Variante immer noch so viele Anhänger hat und weshalb die Gegner die Ostumfahrung fürchten wie der Teufel das Weihwasser, lesen Sie in Kürze im Premiumbereich von infranken.de.