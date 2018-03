Ostern in der alten Schule

Bereits zum 10. Mal ist in den Räumen des Hirschaider Krippenmuseums eine Ausstellung zur Passions- und Osterzeit zu sehen. Mathilde und Werner Bergmann konnten bei der Eröffnung wieder zahlreiche Gäste begrüßen. Darunter Hirschaids Bürgermeister Klaus Homann (CSU), der Bamberger Weihbischof Herwig Gössl und Vertreter der Sorbischen Gemeinschaft mit Bürgermeister Marko Klimann aus Crostwitz und Benno Scholze von der Sorbischen Kulturinformation in Bautzen.



Bei den Sorben gehört das Schmücken und Verzieren von Eiern zu den ältesten Bräuchen in der Osterzeit. Jedes Jahr findet ein Wettbewerb um das schönste Osterei statt. Eine Auswahl dieser kleinen Kunstwerke kann nun in Hirschaid präsentiert werden. Darüber hinaus wurde den Besuchern der Ausstellungseröffnung die verschiedenen Techniken des Eierverzierens erläutert, die bei den Sorben verwendet wird.



Bis zum 8. April werden die Besucher nun "hingeführt zum Geheimnis von Ostern", wie es Pfarrer Francis Plakkil formulierte. Und für den Bamberger Weihbischof ist die Ausstellung ein wichtiger Beitrag dafür, dass das Brauchtum um Ostern nicht verschwindet.



Passionskrippen

Mit Unterstützung von Krippenbaumeister Horst Wende und seinem Team sind einige sehr stimmungsvolle Passionskrippen in der Ausstellung zu sehen. Mittelpunkt ist wieder das Hl. Grab aus der Hirschaider Pfarrkirche St. Vitus. Neben den Fastentüchern und Osterkerzen beeindruckt immer wieder die umfangreiche Sammlung kunstvoll gestalteter Ostereier. Ganz gleich, ob sie nun aus der Ostereiersammlung des verstorbenen Buttenheimer Alt-Bürgermeisters Fritz Kauer, von Ingeborg Regenfus aus Hirschaid oder aus den Beständen von Ingeborg Patzelt stammen. Es kommen auch immer wieder Eier aus den beiden Hirschaider Partnergemeinden Ivancna Gorica in Slowenien und Leschnitz in Polen dazu.



Für die musikalische Umrahmung der Eröffnung sorgten Sophia Rößler und Vincent Welsch an der Gitarre.



Ort Museum Alte Schule, Hirschaid, Kirchplatz 4, 2. Stock

Führungen Auf Wunsch werden an den Sonntagen, jeweils 15 Uhr, Führungen angeboten. Sonderführungen können bei Fam. Bergmann, 09543/6267, vereinbart werden.

Öffnungszeiten Die Osterausstellung kann bis zum 8. April an den Wochenenden (Samstag und Sonntag), am Gründonnerstag und Ostermontag, jeweils von 14 bis 18 Uhr und am Karfreitag (nur von 16 bis 18 Uhr) besichtigt werden.

Kosten Der Besuch des Museums und die Führungen sind kostenlos. Spenden für die Zisterzienserabtei Sticna werden gerne entgegengenommen.