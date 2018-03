Orte des Wissens

Informationen sind überall. An verschiedenen Orten werden sie gesammelt, sortiert, bewertet, aufbewahrt und vermittelt. Das Gehirn verarbeitet sie zu Meinungen, in Bibliotheken überdauern sie tausende Jahre lang und in der Schule geben Lehrerinnen und Lehrer sie an die nächste Generation weiter ? vorausgesetzt, Kinder haben die Möglichkeit, die Schule zu besuchen. An drei Samstagen im Sommersemester 2018 widmet sich die Kinder-Uni Bamberg zusammen mit ihren jungen Gasthörerinnen und Gasthörern unterschiedlichen Themen zu Informationsverarbeitung, Wissen und Bildung. Kinder zwischen 9 und 12 Jahren können sich ab sofort anmelden.

Am 21. April 2018 macht Prof. Dr. Cordula Artelt mit ihrer Vorlesung ?Einschätzungen, Meinungen, Urteile ? Wie entstehen sie und warum liegen wir auch mal falsch?? den Anfang. Die Bildungsforscherin untersucht, was im Kopf passiert, wenn blitzschnell Entscheidungen getroffen werden müssen.



Zusammen mit Dr. Fabian Franke, Bibliotheksdirektor der Universität Bamberg, geht es am 26. April in die Welt der Bücherwürmer. Er zeigt, wie man im Wissensspeicher Bibliothek unter 1,6 Millionen Büchern das richtige findet und wie man mit so vielen Informationen umgeht.



In der letzten Vorlesung am 5. Mai reist die Kinder-Uni gedanklich in den Kongo. Weil das Land sehr arm ist, kann dort nur jedes sechste Kind die Schule besuchen. Prof. Dr. Annette Scheunpflug beschreibt aus Sicht der Pädagogik, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammen mit Organisationen wie der UNESCO einem Staat dabei helfen, möglichst vielen Jungen und Mädchen einen Platz zum Lernen bieten zu können. Direkt im Anschluss bekommen Kinder, die schon vor der ersten Vorlesung zu allen drei Terminen angemeldet waren und diese auch besuchen, eine Urkunde ausgehändigt. Die Vorlesungen finden jeweils am Samstagvormittag statt. Für das Sommersemester ist die Kinder-Uni in den Hörsaal U7/01.05, An der Universität 7, umgezogen. Der Hörsaal ist elternfreie Zone.



Weitere Informationen zur Kinder-Uni und die Möglichkeit zur Anmeldung unter: www.uni-bamberg.de/events/kinderuni/im-sommersemester-2018





