,,Optimale Rahmenbedingungen für die Wirtschaft"

Dr. Stefan Goller wurde in der Vollsitzung des Bamberger Stadtrats am 21.03.2018 auf Vorschlag von Oberbürgermeister Andreas Starke zum neuen Referenten für Wirtschaft, Beteiligungen und Digitalisierung gewählt. ?Wir schaffen dieses Referat neu, um für alle Akteure der Wirtschaft optimale Rahmenbedingungen zu schaffen. Dabei steht die Digitalisierung in Wirtschaft und Verwaltung genauso im Fokus wie die Entwicklung von zusätzlichen Gewerbeflächen?, so Oberbürgermeister Andreas Starke. ?Der Wirtschaftsstandort Bamberg wird mit der Wahl von Dr. Stefan Goller noch besser,? so Starke.

Die Stadt Bamberg bündelt in diesem Referat entscheidende Zukunftsthemen, die bislang auf verschiedene Ämter und Abteilungen verteilt waren und wertet diese damit auf. ?Nicht nur die Bundesregierung stärkt die Digitalisierung, auch wir wollen das Thema weiter vorantreiben.?, so Oberbürgermeister Starke.

Das neue Referat umfasst die bisherige Wirtschaftsförderung, das Amt für Informationstechnik und Digitalisierung sowie die Stabstelle Beteiligungscontrolling. Auch die Zuständigkeit für das Digitale Gründerzentrum ?Lagarde1?, ein Gemeinschaftsprojekt von Stadt und Landkreis Bamberg, ist dem neuen Referat zugeordnet. Die Wirtschaftsförderung bekommt damit nach Jahren wieder einen eigenen Referenten. Bislang hatte Oberbürgermeister Starke diese Funktion in Personalunion übernommen. Aufgrund der wachsenden Stadtentwicklung, der zahlreichen Großprojekte, oder der Entwicklung des neuen Gewerbeparks Geisfelder Straße, ist ein Wirtschaftsreferent erforderlich, der sich voll auf diese Aufgaben konzentrieren kann. Die Wirtschaftsförderung wird aufgewertet, nämlich zum Amt für Wirtschaft. Das Team unter der Leitung von Ruth Vollmar bleibt damit als verlässliche Anlaufstelle für Bamberger Unternehmen bestehen. Herbert Burkard, Leiter des erweiterten Amtes für Informationstechnik und Digitalisierung, wird den neuen Wirtschaftsreferenten bei allen Aufgaben unterstützen.

?Dr. Stefan Goller ist vom Fach und hat als langjähriger Leiter des Bürgermeisteramtes aufgrund seiner Kompetenz und seines großen Verhandlungsgeschicks entscheidend zum Erfolg wichtiger Wirtschaftsprojekte unserer Stadt beigetragen,? begründete Starke seinen Personalvorschlag. So war der promovierte Diplomkaufmann beispielsweise mitverantwortlich für die erfolgreiche Ansiedlung von Brose, den Kauf und die Ertüchtigung des Flugplatzes Breitenau, oder die Verlagerung von BMW-Sperber nach Bamberg-Ost. Dr. Stefan Goller setzt bei seiner neuen Position vor allem auf Nachhaltigkeit und Vernetzung: ?Mein Ziel ist es, den Wirtschaftsstandort Bamberg zukunftsfähig und nachhaltig aufzustellen. Wirtschaftlicher Erfolg und Digitalisierung sind untrennbar miteinander verbunden. Die digitale Infrastruktur ist mir deshalb genauso wichtig wie die Vernetzung von Akteuren aus Industrie, Handel, Mittelstand, Gründerszene und Wissenschaft.? Dr. Goller will zusammen mit der Politik einen neuen Zukunftsrat ins Leben rufen, damit die ?erfolgreiche Entwicklung der letzten Jahre sogar noch gesteigert wird,? sagte der neue Referent.