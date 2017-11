Opel brennt auf der A 70 aus

Am späten Freitagvormittag stand laut Informationen der Polizei auf der A70 zwischen den Anschlussstellen Eltmann und Viereth-Trunstadt ein Opel in Flammen. Warum das Auto Feuer fing, ist noch völlig unklar.



Glücklicherweise konnte sich der Fahrer rechtzeitig aus seinem Opel retten und kam mit dem Schrecken davon. Während die Feuerwehr das brennende Fahrzeug löschte, musst die A70 in Fahrtrichtung Bamberg gesperrt werden. Der Sachschaden an dem komplett ausgebrannten Auto wird auf 20 000 Euro beziffert.