Online-Stimmen gegen ein Industriegebiet in Bamberg-Ost

Gegen das Industriegebiet im Hauptsmoorwald regt sich trotz überarbeiteter Planentwürfe weiterhin breiter Widerstand. So hält der Bund Naturschutz ein Bürgerbegehren durchaus für möglich, in Bamberg-Ost steht eine Bürgerinitiative in den Startlöchern - und im Internet haben sich bereits fast 2000 Teilnehmer einer Online-Kampagne gegen das Projekt ausgesprochen.Für Antonia Grim und Virginie Cavanna bedeutet der Hauptsmoorwald ein wichtiges Stück Lebensqualität. Dass dort nun ein Industriegebiet entstehen soll, können die beiden Frauen nicht akzeptieren. Über ihre Online-Petition bei "Campact" wollen sie die Bamberger über den geplanten Gewerbepark informieren und Widerstand gegen das Vorhaben bündeln."Wir brauchen kein Industriegebiet in Bamberg-Ost. Wir fordern die Stadt Bamberg auf, von der Rodung des Waldes, der Versiegelung von intakten Waldflächen und der Ausweisung der Flächen als Industrie- und Gewerbegebiet abzusehen", heißt es in der Petition."Kein Wald, der gerodet werden muss, ist ein geeigneter Standort für ein Industriegebiet. Und eine grundsätzliche Frage: Brauchen wir überhaupt immer mehr Industriegebiete?", fragt Grim.Einen ausführlichen Bericht zum Thema lesen Sie hier (für Abonnenten kostenlos).