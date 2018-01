Ohne Plastikmüll einkaufen: "Unverpackt Bamberg" ist nun eröffnet

Zwei Schwestern haben Bambergs ersten "Unverpackt-Laden" verwirklicht. Seit dem Wochenende können Kunden sich dort Waren selbst abfüllen, denn der Name ist Programm: Wer in diesem Laden einkauft, füllt sich seine Lebensmittel aus Mehrwegbehältern in eigene, mitgebrachte Gefäße ab. Um das Projekt zu verwirklichen, haben die zwei Flechtwerkgestalterinnen Alina und Theres Gerischer auf "Crowdfunding" gesetzt.



So wurde das Startkapital von all jenen Interessenten zusammengetragen, die "Unverpackt Bamberg" bei seiner Umsetzung unterstützen wollten. Bei der "Eröffnungssause" am Samstag ließen sich denn auch etliche Neugierige und Kunden blicken, die vom Plastikmüll freien Angebot regen Gebrauch machten.



Die beiden Jungunternehmerinnen waren überwältigt. Was diese und einige Besucher sagen, lesen Sie im Premiumbereich von infranken.de. Dort gibt es außerdem viele Fotos vom Eröffnungstag.