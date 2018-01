Ohne Licht, mit geklautem Rad, aber singend: Polizei stoppt betrunkenen Radler

Verkehrskontrolle in Bamberg: Kurz vor Mitternacht stellte eine Streife der Polizei in der Oberen Königstraße einen Fahrradfahrer fest, der ohne Licht und singend in Richtung Europabrücke fuhr. Als er kontrolliert wurde, flüchtete er laut oberfränkischer Polizei. Am Adenauerufer konnten ihn die Beamten stellen.Ein Alkotest erbrachte einen Wert von 2,58 Promille. Das Fahrrad hatte der 18-jährige kurz zuvor entwendet. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.