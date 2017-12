Ohne Helm unterwegs: Rollerfahrer bei Unfall im Kreis Bamberg schwer verletzt

Am späten Freitagnachmittag verletzte sich ein 21-jähriger Zweiradfahrer schwer, als er an der Einmündung Dreikönigsstraße und Faust-von-Stromberg-Straße die Vorfahrt eines 45-jährigen Autofahrers missachtete.



Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wie die Polizei Bamberg-Land berichtet. Da der junge Rollerfahrer ohne Helm unterwegs war, zog er sich unter anderem schwere Kopfverletzungen zu. Er musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.



Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 3700 Euro.