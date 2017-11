Oberhaider Bücherei: Bad als Lagerraum!

Heute käme niemand auf die Idee, in der Oberhaider Gemeindebücherei einen Kaffee zu trinken, oder gar über Nacht zu bleiben. Beides soll in absehbarer Zeit möglich sein - wenn die Bücherei in die im Bau befindlichen neuen Räume bei der Mittelschule zieht.



Dann wird die Oberhaider Bücherei einen Quantensprung machen und sogar landkreisweit die erste mit Inklusion, also völlig barriererei sein. Mehr über die jetzigen Arbeitsbedingungen und das im Werden begriffene neue Domizil lesen sie in Kürze im Premiumbereich bei inFranken.de