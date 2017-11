Oberfranken: Gartenhaus geht in Flammen auf

Im Lisberger Ortsteil Trabelsdorf (Lkr. Bamberg) hat am Montagvormittag (27.11.2017) ein größeres Gartenhauses gebrannt. Das teilte das Polizeipräsidium Oberfranken mit. Nach unbestätigten Informationen gerieten Menschen durch den Brand nicht in Gefahr, allerdings werden im Blockhaus zwei Hunde vermutet.Durch die starke Rauchentwicklung ist die Sicht rund um die Hütte stark eingeschränkt. Nach ersten Angaben der Polizei sind keine Personen in Gefahr. Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an.