Obere Mühlbrücke für zwei Tage gesperrt

Im Zuge von Sanierungsarbeiten an der großen Wehrklappe des Wasserkraftwerks der Joseph-Stiftung muss der Bereich auf und vor der Oberen Mühlbrücke am Dienstag und Mittwoch aus Sicherheitsgründen komplett gesperrt werden. Nachdem beim erfolgreichen Ausbau der großen Wehrklappe Mitte Januar bereits ein 70-Tonnen-Kran zum Einsatz gekommen war, sei diese Maßnahme für den Wiedereinbau der inzwischen sanierten Wehrklappe nun erneut notwendig, teilt das kirchliche Wohnungsunternehmen mit.



Am 27. und 28. Februar wird zwischen 8.30 Uhr bis etwa 18 Uhr ein Autokran aufgestellt. Ab etwa 8 Uhr wird die Obere Mühlbrücke gesperrt. Für Schulkinder werde der Weg morgens noch freigehalten, heißt es. Passanten können auf die Bischofsmühlbrücke ausweichen.



Wehrklappe bis Ende März fertig

Weiterhin sei aufgrund verschiedener Nebenarbeiten zeitweise die Durchgangsbreite auf der Oberen Mühlbrücke etwas eingeschränkt. Für diese unausweichlichen Einschränkungen bittet die Joseph-Stiftung um Verständnis. Eine endgültige Fertigstellung der Sanierungsarbeiten der Wehrklappe erfolge bis spätestens Ende März.



"Nachdem die Wehrklappe ihren Dienst fast 35 Jahre lang zuverlässig versehen hat, ist nun eine umfassende Sanierung notwendig. Nur so können wir auch zukünftig eine zuverlässige Pegelhaltung sicherstellen", erklärt Michaela Meyer, Bereichsleiterin Bestandsentwicklung der Joseph-Stiftung, in der Mitteilung.



Das Wasserkraftwerk der Joseph-Stiftung an der Oberen Mühlbrücke im linken Regnitz-Arm zwischen dem Hotel Nepomuk und dem stiftungseigenen Studentenwohnheim liefert emissionsfrei Strom für rund 1000 Vier-Personen-Haushalte. Als sogenanntes Unterflurwasserkraftwerk liegt das Kraftwerk unsichtbar für Passanten acht Meter unterhalb des Wasserspiegels.