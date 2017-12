Nur ein Tag Verzögerung in Stegaurach

Der Wintereinbruch am Wochenende hat die Radwegsanierung in Stegaurach nur um einen Tag verzögert gebremst. Statt am Montag wurde das Wegstück entlang der Kreuzweiher am Dienstag asphaltiert. Harald Thiele vom Staatlichen Bauamt zeigte sich gestern optimistisch, dass bis zum Ende der Woche alles Fertiggestellt werden kann - "wenn es optimal läuft". Am Mittwoch sollen die Bankette gemacht werden. Danach muss noch das neue Geländer entlang der Weiher montiert werden, um den Weg verkehrssicher zu machen. Verzögerungen sind aber nicht gänzlich auszuschließen. Witterungsbedingt waren jedoch die Asphaltierungsarbeiten der größte Unsicherheitsfaktor gewesen.



Das etwa 350 Meter lange Wegstück entlang der Staatsstraße ist nicht nur Teil der Hauptverbindung für Radfahrer zwischen dem Aurachtal und Bamberg. Es wird auch von Rollstuhlfahrern aus dem nahen Wohnforum - in Stegaurach als "Rolliheim" bekannt - und dem Seniorenzentrum im Lerchenweg sowie von Fußgängern viel genutzt.



Als Verbindung zum Ortszentrum wurde eine Umleitung über Ortsstraßen hinter den Weihern eingerichtet. Doch für viele ist es der regelmäßige Weg zu den Einkaufsmärkten an der Bundesstraße. Während der Bauarbeiten wichen manche auf die Straße aus, was teils zu gefährlichen Situationen führte. Der positive Aspekt: Nach der Sanierung soll es für alle sicherer werden.



Im Zuge der Sanierung, die Anfang November begann, wurde auch auf Höhe des Friedhofs eine Bedarfsampel errichtet. Sie soll die Querung der vielbefahrenen Staatsstraße erleichtern. Sie war in der Gemeinde - vor allem mit Blick auf das Seniorenzentrum und das Rolliheim - schon seit Jahren gewünscht worden. Wann sie in Betrieb gehen kann, konnte Thiele am Dienstag noch nicht sagen. Spätestens bis Weihnachten sollen hier jedoch die Lichter angehen.



Die Bauverzögerung durch den Schnee in Stegaurach hatte vor allem anderswo Auswirkungen. Für die bereits angekündigte Sanierung des Radwegs bei Lichteneiche, die im Anschluss durchgeführt werden sollte, wurde der Zeitplan zu eng. Das Staatliche Bauamt hat sie - wie bereits am Montag bekanntgegeben wurde - auf das kommende Jahr verschoben.