Nur Dauerkarteninhaber und Mitglieder konnten Karten kaufen

Wenn am Freitagabend der amtierende Champion Fenerbahce Istanbul mit den alten Bekannten Brad Wanamaker und Nicolo Melli in der Brose Arena antritt, gilt das als Risikospiel. Aufgrund unangenehmer Erfahrungen, nicht zuletzt aus der Euroleague-Begegnung gegen Roter Stern Belgrad vor einem Jahr, wurde in Bamberg ein neues Sicherheitskonzept für bestimmte Begegnungen auf europäischer Ebene erarbeitet. Die Gästefans werden in einem abgetrennten Bereich auf der Nordtribüne sein, dort und auf dem Weg sind sie von den Bamberger Fans abgetrennt. Deshalb gingen unter anderem keine Karten in den freien Verkauf, sondern wurden nur an Dauerkarteninhaber und Vereinsmitglieder abgegeben. "Wir nehmen lieber in Kauf, dass ein paar Plätze leerbleiben, als das wir ein Risiko eingehen", sagt Thorsten Vogt, Pressesprecher von Brose Bamberg.Cevher Gülay hatte sich schon lange auf das Spiel gefreut. Sie hat die deutsche Staatsangehörigkeit, ist in Bamberg geboren und aufgewachsen, hat dort das Abitur gemacht und lebt inzwischen mit Mann und Baby in Rüsselsheim. Während ihr Herz für Brose Bamberg schlägt, ist ihr Partner ein Fan von Fenerbahce. "Mein Bruder hatte uns Karten besorgt, wir hatten sogar schon einen Babysitter, da erfuhren wir plötzlich, dass wir die Tickets nicht bekommen. Ich finde das nicht fair." In ihrem Fall hatte ein Vereinsmitglied die Karten besorgt, aber dann wieder zurückgegeben, weil er sie nicht an Gästefans weitergeben dürfe.Für Pressesprecher Vogt hat das nichts mit Gülays türkischem Namen zu tun: "Das wäre einem Jens Müller auch nicht anders gegangen, 2000 Bamberger hätten gerne Karten gekauft."Einen ausführlichen Artikel lesen Sie (für Abonnenten kostenlos) unterAm Einlass werden verstärkt intensive Taschenkontrollen durchgeführt, wodurch sich auch die Wartezeiten an den Eingängen verlängern können. Brose Bamberg empfiehlt daher eine frühzeitige Anreise, um so einen reibungslosen Ablauf zu garantieren.Zuschauer, die Karten für die Nordtribüne besitzen, kommen nur über den Aufgang "Nordtribüne rechts" zu ihren Plätzen. Der Aufgang "Nordtribüne links" ist ausschließlich Fans von Fenerbahce Istanbul zugänglich. Für diese ist zudem zu beachten, dass der Einlass nur über einen separaten Gästeeingang erfolgt.Zudem ist das Mitbringen von Taschen und Rucksäcken in den Gästebereich untersagt. Brose Bamberg weist darauf hin, dass jede Art von Pyrotechnik in der Halle verboten ist.Als weitere Risikospiele werden die Bamberger Begegnungen gegen Olympiakos und Panathinaikos Athen sowie gegen Roter Stern Belgrad bewertet.