Nun ist es amtlich: Über 75.000 Einwohner

Was die eigene Fortschreibung der Stadtverwaltung bereits andeutete, hat jetzt sein amtliches Siegel: Die Einwohnerzahl der Stadt Bamberg ist erstmals seit 1974 auf über 75.000 angestiegen und betrug nach den Angaben des Bayerischen Landesamtes für Statistik zum Stichtag 31.12.2016 exakt 75.743 Personen. ?Bamberg wächst und wir freuen uns darüber?, kommentierte Oberbürgermeister Andreas Starke die neuen Zahlen.

Er weist zugleich darauf hin, ?dass mit dieser Entwicklung auch neue Herausforderungen verbunden sind die nun entschlossen angegriffen werden müssen, etwa die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und ausreichenden Kitaplätzen.? Die Konversion von ehemaligen militärisch genutzten Flächen im Bamberger Osten sei daher eine Jahrhundertchance für die Stadt, die auch in den nächsten Jahren eine herausragende Rolle einnehmen werde.

Besonders bemerkenswert ist der Anstieg von über 5.000 zusätzlichen Bambergerinnen und Bambergern in nur fünf Jahren zwischen 2011 und 2016. Zwar sind in der aktuellen Zahl auch die 1.406 Bewohner der Aufnahmeeinrichtung Oberfranken (AEO) enthalten, doch die Entwicklung zeigt, dass längst nicht nur der ?Sonderfaktor AEO? - die erst 2015 eröffnet wurde ? für die steil nach oben gerichtete Kurve bei der Einwohnerzahl verantwortlich ist. Gleichwohl sorgt die Einrichtung mit dafür, dass Bamberg die mit nun recht deutlichem Abstand vor Bayreuth (73.065) die größte Stadt in Oberfranken ist.

Entwicklung der amtlichen Einwohnerzahlen nach Bay. Landesamt für Statistik:

Bamberg Oberfranken Bayern 31.12.2006 69.574 1.094.525 12.492.658 31.12.2007 69.884 1.088.845 12.520.332 31.12.2008 69.989 1.082.516 12.519.728 31.12.2009 69.827 1.076.400 12.510.331 31.12.2010 70.004 1.071.306 12.538.696 31.12.2011 70.712* 1.061.573* 12.443.372* 31.12.2012 70.863 1.058.711 12.519.571 31.12.2013 71.167 1.056.365 12.604.244 31.12.2014 71.952 1.055.955 12.691.568 31.12.2015 73.331 1.059.358 12.843.514 31.12.2016 75.743 1.062.394 12.930.751

*Basis: Zensus 2011 ? Aktualisierte Fassung