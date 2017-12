Noch keine Ideen? Hier gibts fränkische Weihnachtsgeschenke

Fränkischer Fußabtreter





Fränkisches Brottzeitbrett "Mei Brettla"





Dialekt-Quiz auf fränkisch





"Klöß sonst nix" - Body





Holzrutscher "Frankenflitzer"



Weihnachten steht vor der Tür und von Ober- bis Unterfranken, von Coburg bis Bad Kissingen - jeder ist im Shopping-Rausch. Doch was liegt eigentlich am 24. Dezember unter Frankens Weihnachtsbäumen?inFranken.de hat einige Tipps für Sie: Vom Kullinarische über Etwas praktisches - im Heimatshop Frankens ist für jeden etwas dabei!"Neigsabbd" oder "Lass mer mei Ruh mit deina dreggerdn Schuh!" könnte schon bald vor Ihrer Haustür liegen. Ein netter Spruch am Eingang der Wohnung schenkt doch jedem ein Lächeln.Ob zum Pressack oder Obadzn - man braucht ein "Brettla". Hier entlang zum Must-Have Wie sprachsicher bist du im besten Dialekt der Welt? Bist du echter Franke? In diesem Quiz können Sie dein Wissen testen!Für die Kleinsten aller Franken, gibt es nun auch die passende Kleidung zum Wohlfühlen: Ein Body mit klarem Statement: "Klöß sonst nix"Für alle fränkischen Rabauken gibt es jetzt das ultimative Gefährt: Der "Frankenflitzer". Ein Fahrzeug aus Holz, das sicher und optisch im echten Franken-Look daher kommt.Weitere Angebote und Informationen finden Sie im Heimatshop Franken