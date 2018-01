Nicht nur im TV kein Musterschüler

Wer kennt sie nicht, die "Laububengeschichten" von Ludwig Thoma? Nicht erst durch die Verfilmungen mit Hansi Kraus haben sich die Schüler-Streiche, die irgendwo zwischen der "Feuerzangenbowle" und "Michel aus Lönneberga" anzusiedeln sind, in das kollektive Bewusstsein gegraben. Die legendären Schülerstreiche sind nun auf der Theaterbühne zu erleben: Am Freitag, 2. Februar, 19. 30 Uhr, eröffnet Hansi Kraus die Theaterreihe "Kulturbühne Hallstadt" im Kulturboden mit seinen "Lausbubengeschichten". Im FT-Interview plaudert er aus dem Nähkästchen und über sich selbst als Schüler.



Frage: Wie unterscheidet sich Ihre Rolle in den Lausbubengeschichten auf der Theaterbühne von der im Fernsehen?



Hansi Kraus: Na ja, in den Filmen war ich der Lausbub, der die Streiche gespielt hat. Auf der Bühne bin ich der geistige Vater, nämlich Autor Ludwig Thoma, der sich ja bekanntlich die Lausbubengeschichten ausgedacht hat. Es war aber sehr interessant, nun einmal diese Rolle zu spielen.



Frage: Sind die Lausbubengeschichten auch heute noch aktuell? Das (fast schon) Feindbild des damaligen "Paukers" gibt es ja heutzutage in Schulen nicht mehr.



Hansi Kraus: Mein Motto: Na ja, dort, wo ein guter Streich hergeht, mache ich mit. Hauptsache ist, dass dabei niemand zu Schaden kommt und jeder drüber lachen kann. Ob ein Lehrer aber heute noch Zeit und Verständnis für einen guten Streich hat, das kann ich nicht beurteilen - ich hoffe es aber natürlich.



Frage: Die Rolle des Ludwig Thoma begleitet Sie nun schon seit Jahrzehnten. Wie viel des frechen Schülers steckt in Ihnen?



Hansi Kraus: Damals, zu meiner Schulzeit, viel, ich bin sogar mal von der Schule geflogen. Eigentlich habe ich eine ähnliche Karriere wie Ludwig Thoma hingelegt - nur, dass ich nicht studiert habe. Ich war ein schlechter Schüler, habe zu der Zeit angefangen, Filme zu drehen. Der Vertrauenslehrer kam dann auf mich zu und sagte, dass ich von der Schule fliege, wenn ich weitere Filme mache. Dass das aber nur in den Ferien passierte, interessierte ihn nicht. Jedenfalls wurde ich daraufhin gemobbt.

Ich bin zwar wegen der Noten der Schule verwiesen worden, aber das hätte man sicherlich auch anders regeln können. Es hängt auch am Lehrer, wie es Schülern so ergeht. Ich jedenfalls musste als Einziger mein Nichtwissen in Mathe an der Tafel beweisen. Für einen guten und ehrlichen Spaß bin ich auch heute noch zu haben.



Frage: Welche Zielgruppe spricht das Theaterstück an?



Hansi Kraus: Ich denke, alle. Doch, natürlich wissen die älteren Besucher noch mehr von den Werken eines Ludwig Thoma. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass die jungen Besucher ihren Spaß an dieser Geschichte haben. Denn Humor hat ja nicht mit dem Alter zu tun.