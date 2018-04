Neuer Chef bei Michelin in Hallstadt

Führungswechsel bei Michelin in Hallstadt bei Bamberg: Jens Schlemmer ist neuer Direktor des fränkischen Werkes, einer von fünf Produktionsstandorten des französischen Reifenherstellers in Deutschland. Der 46-Jährige folgt auf Thomas Nagel, der laut Michelin eine neue leitende Funktion innerhalb des Unternehmens übernommen hat. Nagel hatte das Hallstadter Werk seit Februar 2014 geleitet. Der neue Chef stammt aus Karlsruhe, ist diplomierter Maschinenbau-Ingenieur und war zuletzt vor allem im Ausland für den Reifenhersteller tätig. So arbeitete er in unterschiedlichen Funktionen in Thailand, China und Frankreich.