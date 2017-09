Natur und Kunst satt

Alles in allem wohl etliche hundert Kunstwerke zeigen dreißig Künstlerinnen und Künstler des gerade 70 Jahre alt gewordenen Berufsverbandes Bildender Künstlerinnen und Künstler in Oberfranken an diesem Wochenende im Rahmen der zwanzigsten "Artur". Die Ateliers der beteiligten Kunstprofis sind am Samstag von 14 bis 18 Uhr geöffnet und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.



Und wenn am frühen Samstagnachmittag dann die ersten Kunstsucher dort eintreffen, haben nicht wenige der beteiligten Maler, Zeichner, Druckgrafiker, Fotokünstler, Bildhauer, Objektkünstler oder Porzellanplastiker an die zwei volle Arbeitswochen hingeschafft, um ihre Ateliers in Ausstellungsräume auf Zeit zu verwandeln.



Wobei, Ausstellungsräume, das trifft es gar nicht so richtig. Kunst- und Wunderkammern, sollte man wohl eher sagen. Kunstkabinette sind zu sehen und Kleinode, Kabinettstückchen und Meisterwerke. Kunst und Natur satt findet das Publikum an den beiden Ateliertagen in Bamberg, Gundelsheim, Hallstadt, Untermerzbach, Aufseß, Eggolsheim, Igensdorf, Bindlach, Bayreuth, Münchberg oder Kulmbach. Und vor Ort kann man beim Blick hinter die Kulissen der bildenden Kunst ahnen oder hören und sehen, woher die Künstlerinnen und Künstler ihre Inspirationen, Ideen und Materialien nehmen. Faszinierend und begeisternd wird eine kleine Rundreise zur Kunst allemal, gleich ob die Anfahrt etwas länger dauert oder das Gute ach so nahe liegt.



In Gundelsheim beispielsweise kann man das Atelier des Malers und Druckgrafikers Peter Schoppel vom Trottoir aus oder von der Gartenseite her betreten. Da sind dann in Drahtgestellen feinsäuberlich die Walnüsse zum Trocknen ausgelegt, üppig wuchernde Ringelblumen und rotbackige Tomatenstauden stehen gelassen in der Herbstsonne dabei.



Drinnen im Atelier schweben Tafelbilder, Linoldrucke oder Radierungen in schlanken Rahmen vor den Wänden, die eine konkret oder konstruktivistisch ausformulierte Idee vom Paradiesgarten formulieren oder von den hängenden Gärten der Semiramis. Einzigartig fesselnde Kabinettstückchen sind diese Arbeiten Schoppels. In ihnen kann man den jeweiligen Entstehungsprozess nachlesen und unweigerlich verfällt man darüber dann ins Nachsinnen und Meditieren. Ein Kunst- und Naturforscher ist Peter Schoppel also - einer, der die Systematiken in den Dingen und in der Natur sucht, erkennt und sie schließlich unverhofft anders in Kunstwerke verwandelt.



Anders dagegen Christiana Sieben. Auch sie hat ihr Atelier in Gundelsheim, auch bei führt der Weg zur Kunst durch den Garten. Dann aber erklärt sie vor einem ihrer informellen Bilder, das den Titel "Aggression" trägt, dass ihr Wirkprinzip der gelenkte Zufall sei. Der Zufall also, der ihr aus einem überarbeiteten Malgrund entgegensieht und ihr seinen Willen aufzwingen will. Da haben Zufall, Leinwand und Farbe oder Linie aber die Rechnung ohne die Lebensenergie der Malerin gemacht.

Am Ende setzt sich noch immer die Künstlerin durch, meint der Maler Friedolin Kleuderlein mit einem spitzbübischen Lächeln zur Künstlerin hin. Man spürt: Die beiden verstehen sich. Das, obwohl Kleuderlein beinahe schon hyperrealistisch malt und bei den Farbtonalitäten einen Hang zum Kolorit der italienischen Renaissance-Maler hat. Sonst aber ist Kleuderlein, den sich Christiana Sieben für die "Artur 20" ausgesprochen gerne in ihr Atelier eingeladen hat, ein Romantiker und ein bisschen auch ein Surrealist. Denn er spielt mit den Wahrnehmungsmöglichkeiten und Sehgewohnheiten des Bildbetrachters. Er verleitet den Betrachter mit seiner brillanten Maltechnik dazu, dass der durchs Bild hindurch und hinters Bild sehen will.



Und nebenbei: Kleuderlein und Sieben sind möglicherweise mit die ältesten Mitglieder des BBK Oberfranken, wenn ihre Mitgliedschaft auch erst ein gutes Jahr währt. Sie sind aber vor allem der Beweis dafür, dass Kreativität und Kunstkönnen keine Altersgrenze und kein Verfallsdatum kennen.



Das Fallblatt zur ARTUR 20 des BBK Oberfranken liegt Bamberg und Bayreuth in den verschiedensten Institutionen aus und in mindestens 40 Bamberger Gaststätten. Weitere Informationen findet man auch auf der Verbands-Homepage bbk-oberfranken.de oder unter www.facebook.com/BBK.obf