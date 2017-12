Nach Veto der Regierung: keine Sams-Ampel für Bamberg

Es war eine sehr hübsche Idee, über die sich nicht kleine Sams-Freunde gefreut hätten: Pünktlich zum 80. Geburtstag des berühmten Kinderbuchautors Paul Maar wollte die Stadt Bamberg ihm eine Ampel mit der aus Büchern und Filmen bekannten Figur widmen. An der Judengasse, mit Blick auf das Haus, das im Film Herrn Taschenbier gehört, hätte das Sams den Fußgängern signalisiert, ob sie gehen dürfen oder stehen müssen.



Hätte, denn die Regierung von Oberfranken beruft sich auf die Richtlinien für Lichtsignalanlagen (kurz RiLSA) und sieht keine Möglichkeit, die Ampelfigur zu verändern. Denn damit würde "der verbindliche Rechtscharakter der verkehrsrechtlichen Anordnung in Frage gestellt". Auch die Haftungsfrage an so einer Ampel sei nicht so einfach zu beantworten.



