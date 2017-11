Nach Hundeforum: Bürgermeister geht Gassi

Gut besucht war der Gundelsheimer Kulturraum am Rathaus beim Hundeforum Mittwochabend. Bürgermeister Jonas Merzbacher (SPD) trat in einen Dialog mit den Hundebesitzern. Dabei erfuhr er von Angelruten, die regelmäßig über Wiesen gespannt werden. Umgekehrt stellte er dar, dass Gullys keine Alternative für die Entsorgungsbehälter der Hundestationen sind. Der Austausch vornehmlich mit Hundebesitzern dauerte gute 90 Minuten.



Als Folge wird es weitere Papierkörbe und Hundekotbeutel-Entsorgungsmöglichkeiten geben. Auch das Angebot der Gemeinde, kostenlos eine Wiese für Hunde zur Verfügung zu stellen steht. Damit er einen Eindruck davon bekommt, wie es ist, in Gundelsheim Gassi zu gehen, wird der Bürgermeister Hundebesitzer in der kommenden Woche begleiten.



Mehr über die Inhalte des Forums, zu dem auch etliche Hunde mitgebracht worden waren, lesen Sie im Premiumbereich auf inFrankenPlus