Nach Gundelsheim? Auf Sperrung einstellen!

Eigentlich hatten sich Gundelsheim und Hallstadt die große Lösung gewünscht: einen Ausbau der maroden Kreisstraße zwischen den beiden Gemeinden mit einem begleitenden Radweg. Lange war darum gerungen und geplant worden.



Das Vorhaben scheiterte insbesondere wegen der Vielzahl von Anliegern, die für den Radweg Grund hätten hergeben müssen und nicht verkaufsbereit waren. So hatte man sich unter Landrat Johann Kalb (CSU) zu einer einfachen, kleinen Lösung durchgerungen: Die Ertüchtigung der Kreisstraße. Eine Radwegverbindung stellen Gundelsheim und Hallstadt dafür auf bestehenden Wirtschaftswegen her.



Die Arbeiten an der Kreisstraße beginnen in Kürze und werden sich bis in den Herbst erstrecken.



