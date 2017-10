Mutige Zeugin gesucht: Bei Schlägerei und Überfall in Bamberg ging sie dazwischen

Die Kripo Bamberg sucht nach einer Auseinandersetzung im Januar 2017 im Stadtgebiet Bamberg eine Hundehalterin, die womöglich wichtige Angaben zur Aufklärung der Straftat machen kann.Wie die Polizei berichtet, kam es am Freitagabend, den 27. Januar 2017 zu der handfesten Streitigkeit. Hier trafen eine Gruppe junger Männer in der Obere Schildstraße hinter den Gleisen bei den Schrebergärten in Bamberg, aufeinander. Im Rahmen der Schlägerei versuchten die Täter einem damals 23-Jährigen Bargeld zu rauben.Eine Spaziergängerin, die dort zwischen 18 Uhr und 21 Uhr mit zwei Hunden unterwegs war, wurde auf die Schlägerei aufmerksam und ging verbal dazwischen, so dass die Unbekannten die Flucht ergriffen. Die Bamberger Kriminalbeamten erhielten nach einigen Monaten im Rahmen anderweitiger Ermittlungen Kenntnis von dem Fall. Die Polizisten wenden sich nun an die Öffentlichkeit und suchen die mutige Hundebesitzerin als Zeugin, da sie womöglich noch wichtige Hinweise geben kann.Die Hundehalterin oder Menschen, die womöglich Hinweise zu der Frau oder zum Vorfall geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg zu melden.