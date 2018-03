Muss der Bahn-Entscheid im Stadtrat wiederholt werden?

Am Dienstag hat sich der Stadtrat nach siebenjähriger Debatte mit klarer Mehrheit für die ebenerdige Durchfahrung ausgesprochen. Die zweigleisige Bamberger Bahnstrecke soll bis 2030 auf vier Gleise ausgebaut werden. Doch schon einen Tag danach ist nicht mehr sicher, ob der Beschluss halten wird.



Grund: Bambergs Grüne fühlen sich durch Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) überfahren und wollen das Abstimmungsprozedere bei der Regierung von Oberfranken juristisch überprüfen lassen. Wie berichtet, hatte der Stadtrat zwei Mal abgestimmt.



Der erste Antrag, über den entschieden wurde, war das Begehren der Bamberger Allianz. Die Fraktion unter erhielt unter ihrem Vorsitzenden Dieter Weinsheimer für den Vorschlag einer Tunnellösung samt Forderungskatalog nur acht Ja-, aber 34 Nein-Stimmen. Unter anderen hat der Bamberger Bürger-Block die Gelegenheit ergriffen, für einen Tunnel zu stimmen, was das Ergebnis von acht Stimmen erklärt.



Doch es gab einen zweiten Antrag, den die grüne Fraktion gestellt hatte, der aber gar nicht zur Abstimmung kam. Darin rief Ursula Sowa ihre Kollegen auf, die Trassenvariante noch offen zu lassen und sie von dem Forderungskatalog der Stadt zu trennen. "Die Wünsche der Stadt für den Bahnausbau hätten wir alle mit großer Mehrheit unterstützen können, nicht aber die Empfehlung für die ebenerdige Durchfahrung . Sie ist nicht entscheidungsreif", begründet Sowa ihren Split der zwei Themen gegenüber dem Fränkischen Tag.



Was die Grünen nun zu einem Hilferuf an die Aufsichtsbehörde veranlasst, ist die Entscheidung von Oberbürgermeister Andreas Starke. Der hatte als Vorsitzender mit dem Hinweis, dass der Antrag der Bamberger Allianz der weitergehende sei, Geschäftsordnungsgründe geltend gemacht, um nicht über den Antrag der Grünen abzustimmen. Mit der Ablehnung des BA-Antrags war auch der grüne Antrag erledigt.



"Die Abstimmung über unseren Antrag hätte erfolgen müssen", sagt Sowa am Tag nach der Entscheidungsschlacht. Sie prangert die Entscheidung Starkes als falsch an und setzt darauf, dass die Regierung von Oberfranken als Aufsichtsbehörde die Entscheidung revidiert.



Würde dies tatsächlich so eintreten, müsste der Beschluss über die favorisierte Trassenvariante wiederholt werden. Sowa will nicht darauf verzichten, auch wenn sie nicht glaubt, dass sich die Mehrheitsverhältnisse ändern werden. "Über einen Antrag abzustimmen, ist urdemokratische Pflicht", sagt sie.



Das Ringen um einen Antrag, der die Zustimmung zum Forderungskatalog zweifelsohne deutlich erhöht hätte, wirft die Frage auf, wie es dennoch zu der Zwei-Drittel-Mehrheit von 29 Stimmen beim endgültigen Beschluss über den Ausbau kam. Diese hohe Zustimmung erklärt sich durch die Unterstützung der beiden Stadträte von FDP und BuB, aber auch drei weiterer "Überläufer". So stimmten Dieter Weinsheimer und Herbert Lauer (BA) beide für den Beschluss, um die Geschlossenheit der Stadt beim wichtigen Katalog an Wünschen zu demonstrieren. Das gleiche Motiv veranlasste auch Wolfgang Grader von den Grünen für den Favoriten der CSU und der SPD zu stimmen.



Insgesamt 13 Stadträte schlossen sich dieser Allianz nicht an - ein bunt zusammengewürfelter Haufen, dem nicht nur grüne Stadträte angehörten, sondern auch Heinrich Schwimmbeck von der Bamberger Linken Liste, Wolfgang Wußmann, Hans-Jürgen Eichfelder (beide Bamberger Allianz) und alle Stadträte des Bamberger Bürger-Blocks. Vorwürfe, die sich Norbert Tscherner am Mittwoch anhören musste, er sei umgefallen und habe die Bürger seiner Unterschriftensammlung verraten, entbehren damit jeder Grundlage. Tscherner und Co. blieben sich selbst treu.