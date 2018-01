Mord in Asylunterkunft: Zwei Männer stehen in Bamberg vor Gericht

Wegen eines grausamen Mordes in einer Asylunterkunft müssen sich zwei Männer am Donnerstag vor dem Landgericht Bamberg verantworten. Die beiden Männer sollen einen 26-Jährigen gefesselt, geknebelt, erstochen und ausgeraubt haben.



Die beiden Syrer sollen den Ermittlungen zufolge vor einem Jahreinen Mann in Zapfendorf (Landkreis Bamberg) getötet und ausgeraubt haben. Am Donnerstag startet der Prozess gegen die 20 und 23 Jahre alten Männer - wegen gemeinschaftlichen Mordes und gemeinschaftlich begangenen Raubes mit Todesfolge sowie wegen Verabredung zu einem Verbrechen.



Nach Erkenntnissen der Polizei soll das Opfer mitbekommen haben, dass die Männer einen anderen Mann töten und ausrauben wollten. Deshalb habe der 26-jährige Syrer sterben müssen. Die mutmaßlichen Täter sollen ihm zahlreiche Messerstiche zugefügt haben. Wenige Tage nach der Bluttat konnten die Ermittler die beiden Syrer festnehmen.



Das Gericht hat noch neun weitere Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil wird am 1. März erwartet.