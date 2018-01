Mord in Asylunterkunft im Kreis Bamberg: Angeklagter hat offenbar schon früher getötet

Töten habe Spaß gemacht



Die 20 und 23 Jahren alten Syrer sollen ihr Opfer in Zapfendorf bei Bamberg gefesselt und versucht haben, dem 26 Jahre alten Landsmann mit Küchenmessern Hände und Füße abzutrennen, ehe sie ihn umbrachten. Ein Urteil wird am 1. März erwartet.Zur Tatzeit vor etwa einem Jahr standen die beiden Angeklagten laut Angaben der Oberstaatsanwaltschaft unter Drogen, sie hatten Wodka getrunken und Joints geraucht. Dennoch hält die Anklage die Männer nicht für vermindert steuerungsfähig.Sie wirft den Männern unter anderem gemeinschaftlichen Mord und gemeinschaftlich begangenen Raub mit Todesfolge vor. Nach der Tat sollen die Angeklagten ein Handy, Geld und Zugtickets aus dem Zimmer des Opfers mitgenommen haben.Vor Gericht schilderte der jüngere Verdächtige, dass er in Syrien im Straßenkampf unter Drogeneinfluss Menschen getötet habe - dies habe ihm Spaß gemacht. Der ältere Mann soll eine Abneigung gegen den 26-Jährigen gehabt haben. Als die beiden eigentlich einen anderen Mann in der Asylunterkunft töten wollten, hätten sie das spätere Opfer vor dem Fernsehgerät gesehen und entschieden, diesen Mann umzubringen.