Möbelmarkt Sconto kommt nicht nach Bamberg

Ein günstiger Möbelmitnahmemarkt im Bamberger Süden: So lauteten die Pläne noch vor einem Jahr. Doch inzwischen steht längst fest: Sconto kommt nicht nach Bamberg. Wie es bei der hinter dem Möbelmarkt stehenden Krieger-Gruppe heißt, hat das Unternehmen das Projekt komplett aufgegeben.



Konzerninterne und mit dem Grundstück verhaftete Gründe sollen zu der Entscheidung geführt haben, heißt es. Damit steht das "Ringcenter" in der Nürnberger Straße, in dem sich zuletzt Tegut und der Drogeriemarkt Müller eingemietet hatten, weiter nahezu komplett leer.



