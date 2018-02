Modell begeistert Gemeinderäte

Vier dicke Brocken hatten sich die Verwaltung und der Gemeinderat von Stegaurach auf die Tagesordnung der öffentlichen Sitzung gesetzt. Zunächst stellten sich Sybille Bräutigam und Udo Kunzmann von der Gemeinnützigen Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg mbH (GKG) dem Ratsgremium vor. Bräutigam ist seit Sommer 2017 Einrichtungsleiterin für die Seniorenzentren Walsdorf und Stegaurach und Kunzmann seit Januar 2018 Geschäftsführer dieser Einrichtungen. Zuletzt war das Seniorenheim Stegaurach, bei dem die Gemeinde Minderheitsgesellschafter ist, durch einen wenig schmeichelhaften Platz im Heim-Ranking aufgefallen.



Das, so die beiden Neuen an der Spitze der Einrichtung zuversichtlich, werde nachhaltig besser werden. Beim Personal habe man schon aufgeforstet und eventuelle weitere Beanstandungen würden in naher Zukunft systematisch abgearbeitet. Die Ratsmitglieder zeigten sich bereit, Bräutigam und Kunzmann einen ordentlichen Vertrauensvorschuss mit auf den Weg zu geben. Man werde in einem sehr intensiven Kontakt bleiben und auftretende Probleme sofort und systematisch beheben, vereinbarten beide Seiten in der öffentlichen Sitzung vor zahlreichem Publikum.



Der Neubau der Aussegnungshalle, mit dem das Bamberger Architekturbüro Schmitt und Vogels beauftragt ist, wurde vom planenden Architekten Arne Vogels noch einmal sorgfältig überplant und ein Modell der gesamten Anlage hatte er dem Rat außerdem mitgebracht. Im Detail erläuterte Vogels die Vorzüge der Überplanung. Gemeinderat Matthäus Metzner attestierte kernig und charmant, so werde aus "der Scheune ein sehr ansehnliches Gebäude, das seiner Bestimmung einfühlsam gerecht wird".

Architekt Vogels legte dar, dass die großen Westtorflügel der Aussegnungshalle, die jeweils von einer Transluzentglastüre begleitet werden, nicht mehr, wie noch in der ursprünglichen Planung, mit einer Eichenholzbeplankung versehen sein sollen, sondern die zwei Flügel aus Metall gefertigt würden, das mit Transluzentglas gefüttert werde.



Edelholz im Einsatz

Die Torflügel erhalten zudem ein feines Kreuzmuster eingefräst. Für die Deckenlamellen im Innenraum habe man Weißtanne vorgesehen. Aus diesem Edelholz könne man auch die liturgischen Möbel fertigen lassen und für die Bestuhlung beziehungsweise die Bänke sei Buche vorgesehen. Auch von daher habe sich eine Eichenholzbeplankung an den Eingangstoren zur Aussegnungshalle beinahe schon verboten, denn es wären andernfalls zu viele verschiedene Hölzer zueinander in Konkurrenz getreten.



Auch das sechs Meter breite Nordfenster in der Aussegnungshalle werde von Stahllamellen begleitet, um eine würdige und intime Atmosphäre für diesen Ort des Abschieds zu schaffen. Auf die Akustik im Inneren des mit einem dezenten Besenstrich-Außenputz eingekleideten Bauwerks hätten die nun vorgeschlagenen Materialien eine ausgesprochen wünschenswerte Wirkung. Flatterecho, Rückkopplungen und Nachhall könnten nahezu ganz vermieden werden.



Erfreut durften die Räte feststellen, dass die Gemeinde ein noch wertigeres Gebäude erhalten wird, das nur ein paar Tausend Euro über dem ursprünglichen Kostenplan von knapp 1,8 Millionen Euro liegen wird. Der Gemeinderat ließ die Planung schließlich passieren und schloss sich im Weiteren auch dem Vorschlag des Ersten Bürgermeisters Thilo Wagner (FW-FL) an, für das Ostfenster der Aussegnungshalle drei Glaskünstler um ihre Vorschläge zu bitten, um daraus dann einen Entwurf zu wählen, der ausgeführt werden solle.



Weitere Themen im Gemeinderat Stegaurach

Pachtzins Während der Tagesordnungspunkt "Künftige Nutzung des Herbizidwirkstoffs Glyphosat auf Gemeindeflächen" vertagt wurde, befasste sich der Rat umso intensiver mit der von der Verwaltung vorgeschlagenen "Anpassung des Pachtzinses für Acker-, Grünland- und sonstige Landwirtschaftsflächen der Gemeinde". 24 Jahre wurde der Pachtzins für diese Gemeindeflächen nicht mehr angehoben, so Bürgermeister Wagner abschließend zur Debatte über die Verhältnismäßigkeit der Zinsanhebung. Der Rat beschloss dann auch ohne Gegenstimme die neue Pachtzinsfestlegung von 250 Euro je Hektar Ackerland und 170 Euro je Hektar Grünland.

Zweiter Bürgermeister Bernd Fricke durfte nicht mitstimmen, da er eine Fläche von der Gemeinde gepachtet hat.



Ersatzmitglieder Dritter Bürgermeister Werner Waßmann und Gemeinderat Norbert Dürbeck wurden als Ersatzmitglieder für die Verbandsversammlung des Wasserzweckverbandes Auracher Gruppe benannt.



Iso e. V. Dem Kooperationsvertrag des Vereins Innovative Sozialarbeit (Iso e. V.) mit der Gemeinde Stegaurach stimmte der Gemeinderat mehrheitlich bei zwei Gegenstimmen zu.



Eröffnungsbilanz Vor den Informationen des Bürgermeisters und den Anträgen und Wünschen des Rates erteilte Bürgermeister Wagner dem Vorsitzenden des örtlichen Rechnungsprüfungsausschusses, Lothar Jendrysik, das Wort. Der führte namens des Ausschusses aus, dass der Bayerische Kommunale Prüfungsverband (BKPV) gefordert habe, dass die Eröffnungsbilanz der Gemeinde, die seit beinahe zehn Jahre unkorrekt ist, weil sie auf der unkorrekten Eröffnungsbilanz für das Haushaltsjahr 2008 aufbaue, nun endlich richtigzustellen sei. Bürgermeister Wagner und das Ratsgremium wie auch die versammelten Zuhörer zeigten sich angetan von der Unnachgiebigkeit der kommunalen Rechnungsprüfer, die sich ab dem Kommunalwahljahr 2014 ans Werk gemacht haben, die Bilanzen zu durchleuchten. Ihre Bemühungen und ihre Ausdauer würden der Gemeinde zu geordneten und ordentlichen Zahlen verhelfen. Das sei aller Anerkennung wert.