Mit Frohsinn und Regenschirm durch Bamberg

Zugegeben, Franken ist wirklich alles andere als eine Faschingshochburg. Dennoch, eines können sowohl die Mainzer, die Düsseldorfer, aber auch einige Landkreisgemeinden von den Bambergern lernen: Ein Gaudiwurm wird erst, wenn überhaupt, in letzter Minute abgesagt!



Daher startete der Umzug pünktlich am Faschingsdienstag. "Wir haben lange gewartet und das Wetter genau beobachtet. Gegen 11 Uhr stand fest, der Faschingszug wird starten", bilanzierte Veranstalter und Stadtmarketing-Geschäftsführer Klaus Stieringer. Schließlich sei Regen noch lange kein Grund für eine Absage. Und auch die Memmelsdorfer Gardemädchen stimmten mit dem Citymanager überein, ließen sich ihren Spaß nicht nehmen und sangen lautstark: "Eins kann uns keiner nehmen - und das ist der Faschingszug im Regen".





Erstaunlich war auch, dass trotz der Wetterkapriolen sehr viele Besucher zum Umzug kamen. Die große Menschenmenge wie in den letzten Jahren war es sicherlich nicht, aber einige Tausend dürften es doch gewesen sein. Besonders die Lange Straße, der Schönleinsplatz und die Fußgängerzone waren sehr gut frequentiert. Ein Regenschirm bzw. ein Regencape gehörten freilich da wie dort zur "Standardverkleidung".



Apropos Verkleidung: Auch viele der Zuschauer kamen in Masken oder Kostümen. Und ein Regenschirm hat ja zudem seine praktischen Seiten. Denn als es zwischendurch für einige Minuten zu regnen aufhörte, wurden die Schirme kurzerhand umgedreht und als "Bonbonauffangerät" verwendet. Und die Gardemädchen machten mit Schirm oder Regenponcho eh eine gute Figur.



In kleinerer Besetzung

Allerdings nahmen laut Veranstalter aufgrund des schlechten Wetters nicht alle angemeldeten Fußgruppen oder Wagen teil. "Von den 60 Gruppen hatten sieben abgesagt. Dafür kamen wiederum einige aus Hallstadt hinzu, die mitlaufen wollten", berichtete Stieringer. Deutlich ausgedünnt waren auch die Wagen der Memmelsdorfer und Bamberger Elferräte. Auch so manche Garde war nur in kleiner Besetzung angetreten. Viele Fahrzeuge behalfen sich mit Abdeckplanen oder spannten große Marktschirme auf.



Die Stimmung auf den Wagen und am Straßenrand war für die Wetterverhältnisse sogar ausgesprochen gut. Selbst Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) war bestens aufgelegt und scherzte beim Rathaussturm: "Manchmal ist das Rathaus wirklich ein Tollhaus. Heute ist es dies ganz offiziell." Viel Beifall gab es, als das Memmelsdorfer Prinzenpaar vom OB den Rathausschlüssel forderte und das Stadtoberhaupt aus dem Dienst "entlassen" wurde. Stadtrat Norbert Tscherner (BB) klatschte an dieser Stelle besonders heftig ...