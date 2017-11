Mit dem "Navi" durchs Bamberger Klinikum

Nach einer rund einjährigen Entwicklungszeit inklusive einer erfolgreichen Testphase steht die Applikation nun allen Patienten und Besuchern zur Verfügung. Der "SSB-Finder" ist aktuell für iPhone, iPad sowie Android-Geräte im Apple-Store beziehungsweise unter Google-Play erhältlich. Die Navigation erfolgt über Bluetooth.



Neben der Direktsuche werden dem Nutzer außerdem diverse Ziele im Klinikum über ein Auswahlmenü oder in unmittelbarer Nähe vorgeschlagen. Wird die vorgeschlagene Route verlassen, berechnet die App automatisch einen neuen Weg. Weitere Informationen wie Kontaktdaten oder Öffnungszeiten komplettieren den Service.



Wie das funktioniert und welche Erfahrungen die ersten Nutzer am Montag gemacht haben, lesen Sie später in einem Infranken-Plus-Bericht.