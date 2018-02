Mit 2,2 Promille: 19-Jähriger rammt mehrere geparkte Autos in Bamberg

In der Nacht von Montag auf Dienstag hatten einige Anwohner, deren Pkws am Straßenrand in der Hauptsmoorstraße im Bamberger Stadtteil Gartenstadt geparkt waren, großes Pech. Ein 19-Jähriger war mit seinem grauen Audi A4 und 2,2 Promille Alkohol unterwegs.



Er kam laut Polizeibericht zu weit nach rechts und touchierte zunächst zwei Fahrzeuge, nach etwa 5 Meter knallte er mit voller Wucht auf einen dritten Pkw, der ca. 20 Meter weit nach vorne geschoben wurde.



Bei diesem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, insgesamt beläuft sich der Schaden an allen Fahrzeugen auf 24.500 Euro. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt.