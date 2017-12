Missglückte Geldautomaten-Sprengung in Strullendorf - Täter verurteilt

Es war die Nacht vom 30. auf den 31. Mai dieses Jahres, als einem Bankkunden sofort etwas merkwürdig vorkam: Offenbar war der Geldautomat in der VR-Bank-Filiale im Strullendorfer Ortsteil Leesten für eine Sprengung präpariert worden: In den Geldausgabeschacht hatte ein Unbekannter zwei Schläuche und ein Kabel geklemmt, dieses führte nach draußen ins Freie. Der Bankkunde eilte zu einem auf ihn wartenden Taxifahrer, der verständigte sofort die Polizei.Sieben Monate später wird der 32-Jährige Täter am Amtsgericht Bamberg zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt. Doch in seinem "letzten Wort" vor der Urteilsverkündung reagierte der Mann überraschend.Was er der Kammer vorwarf, inwiefern er sich zur Anklage geäußert hat und warum wohl bald noch weitere Verfahren für ihn anstehen, lesen Sie im Premiumbereich von infranken.de.