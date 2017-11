Miss Glamourface aus Schönbrunn freut sich auf das Finale in Berlin

Wer nach der deutschen "Miss Glamourface" sucht, wird nicht auf dem Berliner Kurfürstendamm oder in der Düsseldorfer Königsallee fündig, sondern in einer kleinen Seitenstraße in Schönbrunn im Steigerwald. Hier lebt Helena Demid mit ihrem Freund Markus und trotz des spektakulären Miss-Titels ist die 24-Jährige bescheiden geblieben.

Für die aktuelle "Miss Glamourface" hat sich seit der Wahl beruflich nicht allzu viel verändert. Schon einige Zeit vor dem Finale hatte Helena Demid für ihre Model-Aufträge ein Nebengewerbe angemeldet. Aber hauptberuflich arbeitet die 24-Jährige weiterhin für eine Bamberger Zeitarbeitsfirma.

Eigentlich hätte bereits im Oktober das Miss-Glamourface-Weltfinale in Indien stattfinden sollen, doch gab es dann wohl organisatorische Veränderungen. Nun findet das Finale erst im März 2018 und wieder in Berlin statt .

Der Jahreshöhepunkt wird für die 24-Jährige aber nicht das Finale, sondern die Hochzeit mit ihrem langjährigen Lebensgefährten Markus sein. "Er war mein erster richtiger Freund, wir sind seit siebeneinhalb Jahren zusammen. Und jetzt hat er mir im Oktober, im Urlaub auf den Malediven, einen Heiratsantrag gemacht."



