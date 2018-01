Messerstecherei in der Aufnahmeeinrichtung Oberfranken - Täter in Haft

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung in der Aufnahmeeinrichtung Oberfranken kam es am Freitagabend. Hierbei stach ein Mann mit einem Messer zu und verletzte seinen Kontrahenten. Gegen den Angreifer ermitteln nun die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Bamberg. Inzwischen sitzt er in Untersuchungshaft.

Gegen 19:45 Uhr kam es in einer Wohnung zum Streit zwischen dem 23-Jährigen und einem 18 Jahre alten Mann. Im Verlauf dieser Meinungsverschiedenheit stach der Ältere mehrmals in Richtung des Oberkörpers und Halses des Opfers. Der Geschädigte konnte jedoch schwerere Verletzungen verhindern, indem er die Angriffe des Täters mit seinen Armen abwehrte. Auch das umgehende Eingreifen des Sicherheitsdienstes trug dazu bei, dass der 18-Jährige lediglich eine leichte Schnittwunde am Hals erlitt.



Die Sicherheitsdienstmitarbeiter konnten den Angreifer fixieren und den alarmierten Polizeikräften übergeben. Die Kriminalpolizei Bamberg hat in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen. Gegen den Täter erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg mittlerweile Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Nun sitzt der Mann in einer Justizvollzugsanstalt.