Memmelsdorf steigt auf LED-Technik um

Ab April wird die Straßenbeleuchtung in Memmelsdorf auf energiesparende LED-Technik umgerüstet. Der Auftrag dafür wurde nun an die Firma Bayernwerk vergeben. Das Volumen des Auftrags entspricht knapp 460.000 Euro. Der Gemeinderat Memmelsdorf stimmte dem geschlossen zu.



Die Gemeinde kann hierbei mit einem Fördersatz des Freistaates von bis zu 25 Prozent rechnen. Auch die Energie- und Kosteneinsparungen sollen enorm sein.



Welche Leuchten umgerüstet werden und was die Gemeinde durch die LED-Technik an Energie und Geldern spart, lesen Sie später auf inFranken.de.