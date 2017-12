Mehrere Körperverletzungen in Disco in Hallstadt

In den frühen Morgenstunden des Sonntags kam es zu mehreren Körperverletzungen in einer Disco in der Michelinstraße in Hallstadt, wie die Polizei berichtet.



Zunächst gab ein Unbekannter einem 23-Jährigen auf der Tanzfläche eine Kopfnuss, wodurch dieser eine Platzwunde an der rechten Augenbraue erlitt. Nahezu zeitgleich wurde einem 21-Jährigen von den Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes Hausverbot erteilt.



Dieser verschaffte sich anschließend jedoch wieder Zutritt und wurde aus der Disco geführt. Hierbei kam es zu einer Rangelei, wobei der Mann versuchte einen 22-jährigen Mitarbeiter zu schlagen. Dieser warf ihn daraufhin auf die Straße und trat mit seinem Fuß gegen den 23-Jährigen. Der 21-Jährige war mit 2,56 Promille stark alkoholisiert.



Beide Beteiligte erhalten die entsprechenden Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruchs und Körperverletzung.