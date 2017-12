Main-Saale-Express: Jetzt mit schnellerer Neigetechnik

ang



Durch einen Fahrzeugtausch, statt der bisher verkehrenden VT 641 (Walfisch) mit einer Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h wird der VT 612 (Höchstgeschwindigkeit 160 km/h) zum Einsatz kommen. Dadurch verringert sich die Fahrzeit von Hof nach Bamberg um rund zehn Minuten.Die Folge: Es gibt in Bamberg bessere Anschlüsse an den Fernverkehr von und nach Berlin und München. Zusätzlich ergeben sich von Bamberg aus Anschlussmöglichkeiten an den Main-Spessart-Express von und nach Frankfurt.Im Main-Spessart-Express setzt die deutsche Bahn inzwischen die neuen Doppelstock-Züge des Typs "Twindexx Vario" von Bombardier ein, um auch auf dieser Strecke die Kapazitäten erhöhen zu können.